Atristain e Inziarte vuelven a prisión de forma inmediata tras admitir el JCVP el recurso fiscal

ETXERAT (13-3-2023). Los presos Xabier Atristain y Juan Manuel Inziarte han vuelto hoy a la prisión de Martutene, tras haber acordado en un auto el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria (JCVP) admitir, con efecto suspensivo, el recurso formulado por el Ministerio Fiscal contra el acuerdo de la Consejería de Justicia del Gobierno Vasco del pasado 2 de marzo, por el que se les clasificó en tercer grado.

En ambos casos se ha aplicado por primera vez la doctrina del Tribunal Supremo, según la cual, el preso debe reingresar en prisión en el momento en que el JCVP admite la solicitud del fiscal de suspender el tercer grado y a la espera de que resuelva el recurso.

Queremos manifestar ante la sociedad vasca nuestra indignación ante esta nueva vuelta de tuerca contra familiares presos que hace ya mucho tiempo iniciaron su recorrido penitenciario, en la perspectiva de la libertad que a muchos de ellos y ellas ya les corresponde.

Por cumplir las condiciones requeridas, en julio de 2022 el Gobierno Vasco le dio a Atristain el tercer grado, con lo que podía acudir a dormir a su domicilio. Tuvo que volver a prisión tres meses más tarde, una vez que la Audiencia Nacional le regresara a segundo grado. Hace 10 días, el Departamento de Justicia clasificó de nuevo a Atristain en tercer grado, pero este nuevo recurso interpuesto por la fiscalía en Madrid devuelve al preso donostiarra a la cárcel.

Atristain cumple ya 12 años y medio preso de una condena de 17. Una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó, hace un año, que no había tenido un juicio justo, dado que durante su detención incomunicada no se le permitió designar abogado de confianza. El Tribunal Supremo español decidió no revisar su condena.

Por su parte, Inziarte, de 68 años de edad, lleva 14 en la cárcel. El próximo año cumplirá las ¾ partes de su condena. A petición de la junta de tratamiento de Martutene, el Gobierno Vasco le dio el tercer grado hace diez días. Inziarte sufrió recientemente un ictus y en estos momentos se encuentra convaleciente. Queremos llamar la atención acerca de que el reingreso en prisión no va a beneficiar en absoluto su proceso de recuperación.

Secundamos las movilizaciones que se convoquen por el derecho de ambos presos a la semilibertad y en rechazo a los obstáculos que sigue imponiendo la justicia española para que puedan acabar de recorrer su camino a casa.