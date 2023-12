Sara Fernández sigue en el recuerdo

ETXERAT (29-11-2023). Tras el acto en su memoria celebrado ayer en la Escuela Navarra de Teatro, hoy ha tenido lugar una manifestación en recuerdo a Sara Fernández. desde la plaza Recoletas de Iruñea, bajo el lema "Sara en el recuerdo. Reconocimiento. Reparación. Garantías de no repetición".

La manifestación ha finalizado junto a la iglesia de San Fermín de Aldapa, donde se ha celebrado un acto de homenaje a Sara Fernández, fallecida hace 20 años en un accidente de tráfico. Sara era vecina de Alde Zaharra de Iruñea y el 29 de noviembre de 2003, viajaba junto a una amiga a a la cárcel de Valdemoro para realizar una visita, obligada por la política de dispersión,. Sufrieron un accidente y Sara perdió la vida.

Mikel Mundiñano, en nombre de Sare ha manifestado que "si se hubiera respetado la ley, Sara no debería haber estado ese día en ese lugar. Si se hubiera sido respetando la ley, Sara no habría perdido la vida a los 34 años, sólo porque quería invertir un día de fiesta en visitar a un amigo que estaba preso. Si se hubiera respetado la ley, Sara y otras quince personas, familiares y amigos de presos vascos, no habrían perdido la vida en viajes forzados por la política penitenciaria de excepción ".